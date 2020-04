L’idea play-off piace al Napoli. Ecco chi potrebbero affrontare

L’edizione odierna di Repubblica parla della possibile ipotesi play-off per concludere il campionato di Serie A. Tale scelta metterebbefine ad ogni discussione, ma piacerebbe soprattutto al Napoli che si ritroverebbe a lottare per lo scudetto. In caso di scelta dei play-off da parte della FIGC si affronterebbero le prime 6 della classifica attuale. Il Napoli dunque in un eventuale play-off dovrebbe affrontare l’Inter. In zona retrocessione invece le ultime 4 si giocherebbero i play-out. Una soluzione per terminare la stagione in corso e dare verdetti definitivi.