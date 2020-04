Intreccio di mercato Napoli- Juve. Con Milik in bianconero ecco chi potrebbe arrivare

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, possibile un intreccio di mercato tra Napolie Juventus, con Milik in bianconero gli azzurri potrebbero puntare su Mauro Icardi. Un ipotesi che potrebbe essere concreta rispetto al rifiuto di Icardi a De Laurentiis. Su richiesta di Sarri, Paratici ha realizzato che Milik sarebbe l’ideale per il progetto tattico da affiancare a Cristiano Ronaldo. Per arrivare al polacco e convincere il Napoli, la Juve vorrebbe inserire nella trattativa anche due contropartite tecniche come Bernardeschi o Romero. Con l’addio di Milik gli azzurri avrebbero il problema di sostituirlo degnamente, e proprio intorno ad Icardi gira la chiave della trattativa, che vedrebbe il polacco alla Juve e l’argentino al Napoli.

