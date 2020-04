ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Baldazzi (vice pres. San Marino): “Il club attende la decisione da parte della Federazione”

Il mondo del calcio femminile, attende la decisione del Governo oltre che dei medici, se e quando poter riprendere a livello agonistico. Su tutte la serie B che mai come quest’anno era una lotta serrata per i primi due posti della classifica. Ilnapolionline.com ha intervistato il vice-presidente del San Marino Academy Marco Baldazzi.

Le volevo chiedere l’anno di fondazione della società sportiva San Marino Academy? “La San Marino Academy è nata nel 2004 con la prima partecipazione al campionato regionale. Ha un settore femminile in grande espansione e conta circa 170 tesserate partendo dall’Under 8 fino alla prima squadra. A queste si è aggiunta da due anni la formazione del futsal”.

In meno di un anno siete passati dalla promozione in serie B alla piena lotta per la massima serie. Se lo aspettava? ““Da neopromossi il primo obiettivo era quello di centrare il prima possibile una tranquilla salvezza in questa categoria superiore. Esserci trovati ai vertici della classifica a lottare per un traguardo storico è qualcosa di piacevole ed inaspettato che è stato costruito partita dopo partita, vittoria dopo vittoria dalla squadra”.

Avete incontrato Napoli e Lazio, le prime due della classifica. Che idea si è fatto delle due compagini, in lotta con voi per la conquista della serie A? “Parliamo di due formazioni forti ma dalle differenti caratteristiche. Il Napoli fa molto possesso palla, crea numerose azioni da gol e merita il primato, mentre la Lazio è cinica si difende con estrema compattezza e riparte in contropiede sfruttando la rapidità delle sue attaccanti”.

In caso di sospensione della serie B femminile per la pandemia, cosa vi aspettate come club dalla Federazione sulla decisione finale? “Ad oggi non sappiamo ancora in maniera ufficiale se il campionato si concluderà sul campo o no. In caso di sospensione definitiva della stagione attendiamo le decisioni della Figc sugli esiti sportivi di promozioni/retrocessioni e di conseguenza valuteremo se e come muoverci per far valere la nostra posizione”.

Infine le volevo chiedere come si stanno allenando le ragazze in questo periodo di pandemia, in attesa di poter tornare, se sarà possibile al calcio giocato? “Dal momento dello stop di inizio marzo ad oggi le giocatrici da casa stanno seguendo un programma di lavoro individuale fornito settimanalmente dallo staff tecnico”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

