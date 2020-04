Enzo Bucchioni (dir. Q.s.): “De Laurentiis? Ieri ha scoperchiato la pentola”

Durante Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il direttore di Qs Enzo Bucchioni. “In questo momento il mondo del calcio è in totale confusione, vorrebbero ripartire, questo è evidente, ma senza pensare a riforme dei campionati o stravolgimenti. Stiamo vivendo tutti in una situazione grave, dove nessuno si aspettava l’esito, dovremmo essere tutti uniti, compatti, per portare avanti un piano strategico. Il problema è che ognuno tira acqua al suo mulino, la Lega pensa giustamente ai club, la Figc è più “politica”, quindi è evidente che ci sono le spaccature. De Laurentiis? Con le dichiarazioni di ieri ha scoperchiato la pentola, ha toccato dei tasti dolenti che ha scosso alcuni presidenti. A volte il presidente del Napoli è “eccessivo”, ma almeno le cose le dice, altri non lo fanno. Pensiamo che senza giocare ci sarebbe un “buco” di oltre 2 miliardi di euro, il calcio non sopravviverebbe nella maniera più assoluta, quindi vanno trovati delle idee nuove per cambiare il calcio una vota e per tutte”.

La Redazione