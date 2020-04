Bellucci, l’ex azzurro su Edmundo: “Ogni tanto in allenamento quando perdeva sbroccava”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Claudio Bellucci, tecnico ed ex attaccante di Napoli parla di Edmundo il calciatore dipinto come uno scapestrato e violento. Ecco come ne parla Claudio Bellucci:

Edmundo: “Era una persona tranquillissima, abitava in un hotel vicino casa mia e lo passavo a prendere tutte le mattine. A Napoli aveva paura di andare dal barbiere, considerato il troppo amore dei supporters azzurri, ed un giorno a Soccavo glieli tagliai io, sbagliai completamente, infatti nelle ultime partite giocò con i capelli rasati. Quell’anno mi sarei dovuto sposare a giugno e mi promise che me l’avrebbe fatta pagare, pertanto fino a fine stagione ero terrorizzato della sua vendetta. Ogni tanto in allenamento quando perdeva sbroccava, ma questo faceva parte del personaggio”.