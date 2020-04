De Laurentiis è preoccupato sulle condizioni fisiche dei calciatori. Ecco la risposta di Gattuso

L’edizione odierna de La Repubblica scrive di un presidente preoccupato in caso di stop definitivo del campionato. In Lega De Laurentiis ha dalla sua la forza di essere amico di famiglia di Malagò ed avere più peso rispetto i colleghi. Il presidente vorrebbe riprendere il campionato solo perché è preoccupato che un lungo stop possa essere negativo per i calciatori. Ma prontamente rassicurato da Gattuso sulle condizioni fisiche e anche per questo il Napoli è fuori da ogni tipo di discussione.