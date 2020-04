De Laurentiis decide di comprare la maglia all’asta di Mertens

In attesa di avere il sì di Dries Mertens, il presidente De Laurentiis decide con uno scatto decisivo di comprare all’asta la maglia del belga. Si tratta della casacca azzurra indossata dal fiammingo nella sfida contro il Barcellona, quella della rete numero 121, raggiungendo Hamsik nella classifica dei bomber. Il presidente dei partenopei l’ha acquistata all’asta della Fondazione Cannavaro-Ferrara, per il progetto “Je so vicin a te”, il prezzo finale è di 15 mila euro, secondo solo alla maglia dell’Argentina di Maradona dell’87 (55 mila euro). De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, ha rilanciato dopo i 14 mila e 14,5 mila, ora però attende da Mertens lo scatto definitivo per il rinnovo, ma questa è un’altra storia.

La Redazione