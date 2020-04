Giornata ad intermittenza per quanto riguarda i dati della pandemia Covid-19, come sempre esposti dal capo della protezione civile Angelo Borrelli. In 24 ore in leggero aumento i decessi: 382, mentre in diminuzione sia i positivi (608) che i pazienti guariti 2317. La strada è ancora lunga, ma i dati continuano ad essere incoraggianti.

La Redazione