Se si dovesse ripartire si inizierà dalla Coppa Italia

COPPA ITALIA 9-10 GIUGNO

Il messaggio emerso dal consiglio di Lega, che oggi potrebbe trasformarsi in un comunicato (abbiamo usato il condizionale perché il Brescia ieri sera ha sposato lodandola la linea di Spadafora), non deve però essere equivocato. In via Rosellini la voglia di tornare in campo è grande perché tanti club sanno che se ciò non succedesse per il movimento italiano sarebbe un disastro. Il rischio di fallimento per alcune società sarebbe concreto.



Non a caso la Serie A sta lavorando alle ipotesi di calendario per la ripartenza. L’ultima data utile per riprendere a giocare è il 14 giugno. Altrimenti non ci saranno più i tempi per completare campionato e Coppa Italia. No ai play off. Con gli allenamenti di nuovo al via dal 18 maggio, l’idea è quella di tornare in campo per la prima gara ufficiale il 9 e il 10 giugno. Sempre con le semifinali di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter.

O quanto meno questa è l’indicazione che arriva sia perché i due match andrebbero in chiaro sulla Rai. Il ministro Spadafora è un sostenitore del calcio in chiaro in questo momento. Una decisione però non è ancora stata presa. L’alternativa è ripartire con l’ottava giornata di ritorno, fermo restando che i quattro recuperi andranno giocati il prima possibile per portare tutti allo stesso numero di gare. Fonte: CdS