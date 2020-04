Cinque cambi a partita? Ecco chi ne uscirà favorito

Il calcio ripartirà dando la possibilità alle squadre di fare 5 sostituzioni a partita. La proposta, della quale l’Italia sia era fatta portavoce già lo scorso novembre dopo un Consiglio Federale.

L’introduzione delle 5 sostituzioni nei campionati europei e nelle coppe sarà a chiaro vantaggio delle big. Che hanno panchine più profonde e dunque la possibilità di far girare il match inserendo elementi freschi e di grande qualità dalla panchina.

La Juventus, per esempio, in Serie A avrà un grande vantaggio dalla sua rosa. Per evitare di spezzettare troppo il gioco i 5 cambi andranno concentrati in 3 distinti momenti dell’incontro oppure all‘intervallo. In Italia cinque sostituzioni erano già ammesse in Serie C, maschile e femminile, tra i dilettanti e nel campionato Primavera. Mentre da tempo nelle competizioni internazionali è stato ammessa la quarta sostituzione nei supplementari. Fonte: CdS