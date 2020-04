Cavani stuzzicato dall’idea di un ritorno in Serie A

Lo stop dei campionati ha avuto immediati effetti sul calciomercato, cambiando i valori dei cartellini e degli stipendi. Dopo il mancato trasferimento all’ Atletico Madrid nel mercato di gennaio, Edinson Cavani potrebbe firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno proposto dal Psg. El Matador riflette sul suo futuro, ma intanto ha chiesto al suo entourage di esplorare qualsiasi opportunità, anche in Italia. Proposto sia alla Juventus che all’ Inter, ma i bianconeri cercano un profilo più giovane. Tra le possibilità non si esclude la MAL con l’opportunità di firmare un importante contratto commerciale. Da scartare, almeno per il momento la soluzione di un ritorno in patria, come dichiarato dalla stessa mamma dell’ uruguaiano. La volontà di Cavani è giocare nella Liga spagnola, e dunque non va del tutto scartata la pista Atletico che potrebbe riaprirsi sempre se si riuscisse a trovare l’accordo sulle commissioni. Fonte: mattino.it