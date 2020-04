CALCIO FEMMINILE – Laura Perin: “L’Hellas Verona è la mia seconda casa”

Attraverso i canali social dell’Hellas Verona la scheda tecnica e le parole del difensore della squadra scaligera Laura Perin che inizia a parlare dei suoi esordi e sul suo momento con la casacca giallo-blu. “Ricordo ancora molto bene la mia primissima partita giocata, quando avevo 12 anni. Ho iniziato a giocare in una squadra di calcio femminile, perché avevo la fortuna di averla vicina a casa: si chiamava ACF Pasiano, per me come una famiglia. A quell’età, anche se la tua squadra è tutta femminile, poi giochi contro i maschi. Di quella partita ricordo un’emozione fortissima, perché all’epoca il mio più grande sogno era davvero poter giocare delle partite. Non sapevo dove mi avrebbe portata il calcio, ma in quel momento pensavo solo che era bellissimo essere in campo con le mie scarpe bianchissime. Ricordo che in quella partita ho corso tantissimo, cercando di recuperare quanti più palloni possibili, anche se ero attaccante… Non era il mio forte quel ruolo, infatti sono durata poco (ride, ndr). Personalmente venivo da un momento in cui avevo bisogno di conferme. Il fatto di poter arrivare in una Società come il Verona, conquistarmi un posto in squadra e poi ottenere la salvezza come l’abbiamo conquistata l’anno scorso, con orgoglio e felicità immensa, visto che mi ero praticamente data un ultimatum sulle mie possibilità di giocare in Serie A, è stato eccezionale. Verona mi ha dato la possibilità di fare questo e io gliene sono grata, oggi l’Hellas è una seconda famiglia“. Il suo esordio con l’Hellas Verona fu contro la Juventus (5-1 per le bianconere), da allora 25 presenze con le scaligere.

#4 LAURA PERIN

Data di nascita: 15 luglio 1997

Luogo: Pordenone

Altezza: 1,70 m

Nazionalità: italiana

Ruolo: difensore centrale

Piede preferito: destro

Caratteristiche: roccioso

Presenze in Serie A: 55

Presenze Hellas Verona: 25

La Redazione