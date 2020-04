CALCIO FEMMINILE – G. Motta (dif. Verona): “Mi manca l’allenamento con le mie compagne”

Il mondo del calcio femminile si interroga, cerca di capire, i primi di Maggio probabilmente, di tornare ad allenarsi e chiudere la stagione agonistica. Attraverso i canali social dell’Hellas Verona, il difensore Giorgia Motta parla della pandemia e del momento della compagine scaligera. “In questo periodo di quarantena, nonostante tutto passa in fretta, mi alleno, correggo i compiti e infine cucino, insomma faccio tutto. Mi manca allenarmi con le compagne, soprattutto indossare la maglia gialloblu, squadra della mia città, farlo a casa è bello, ma non è la stessa cosa del campo di allenamento. Il ricordo più bello? La semifinale nel 2008 contro il Francoforte, fu emozionante vedere al “Bentegodi” 15 mila spettatori, per me veronese d.o.c., fu un emozione indescrivibile. Sarebbe fantastico se anche oggi venissero tanti tifosi a sostenerci, sarebbe importante per il nostro movimento”.