Alemão: “Ecco dove sarebbe il mio Napoli oggi in classifica”

Ai microfoni del CdS l’ex mediano degli anni ’80-’90 Ricardo Alemao mette in evidenza il suo passato con il Napoli e parla della classifica attuale avrebbe la sua squadra azzurra del passato.

Trent’anni dopo è impossibile divagare su paragoni ma, volendo sbizzarrirsi per un attimo, il Napoli di quell’epoca oggi dove sarebbe? «In testa alla classifica, perché noi avevamo una grandissima squadra, talmente forte da diventare campione d’Italia battendo anche l’ostilità del pubblico avversario che trovavamo in molti stadi: gli striscioni contro, i cori offensivi. A volte era impossibile giocare. Ma noi eravamo un gruppo con dentro tanto talento e una personalità enorme. Basta andarsi a rileggere la formazione».

E adesso cosa farebbe Alemao? «Fino a quando non esisteranno misure di sicurezza, starei fermo. Non so cosa potrà accadere, quando sarà possibile sentirsi nelle condizioni ideali per giocare. Non mi piacerebbe si andasse in campo senza gente e comunque cancellerei tutto, perché non ha senso, i campionati sono stati bloccati da tempo ed ormai la sosta è praticamente superiore a quella che va da una stagione all’altra. E manca dentro ognuno quella allegria che ci vorrebbe. Ho persino il sospetto che non sarà più la stessa cosa, almeno non subito. Ma so che un giorno bisognerà uscire e vivere, perché questa non è vita. Ora non lo è. E vorrei tanto che qualcuno mi dica perché la mia mamma non c’è più? Cosa ha avuto?».

La Redazione