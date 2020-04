Chiariello: “Napoli in quest’emergenza si sta rivelando eccellenza d’Italia”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Dopo aver fatto i complimenti al cittadino De Laurentiis che regala 8 ventilatori al Cotugno ed altri al Pascale, oggi gli facciamo gli auguri perché la figlia Valentina si è laureata in psicologia dove magari un giorno andranno a colloquio i giocatori del Napoli. Uno di loro, potrà essere Kean un prospetto. Per adesso c’è il problema delle multe. Le cause possibili per i danni d’immagine. Intanto Ciro Ferrara mette in vendita la maglia di Maradona, comprata a 55.000 da Giovinco e quella di Mertens per ora è a 11.000 euro. Napoli in quest’emergenza si sta rivelando eccellenza d’Italia”.