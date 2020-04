Si procederà a blocchi, nessuna gara europea durante il campionato

La ripartenza sarà con tutte le gare di Serie A una dietro l’altra, senza lasciare spazi per le coppe europee. La Uefa si è tenuta aperta entrambe le soluzioni (calendario a blocchi o parallelo), ma è ormai scontato che in ogni Paese prima si disputino i tornei nazionali, con Champions ed Europa League ad agosto. L’ipotesi del calendario in parallelo, dunque, come riporta il Corriere dello Sport, per il momento è stata messa in naftalina. Se le coppe europee, con tutto quello che ne comporta (viaggi aerei, utilizzo di hotel all’estero ecc) sono state spostate dal 6 al 29 agosto, diverso è il discorso per la Coppa Italia: le semifinali di ritorno e la finale saranno regolarmente previste perché la Uefa vuole che i trofei nazionali siano assegnati (i vincitori accedono direttamente alla fase a gironi dell’Europa League).

La Redazione