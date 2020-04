Attraverso i colleghi di Radio Kiss Kiss è stato intercettato l’agente Fifa Quillon, che ha tra gli altri come assistiti Josè Maria Callejon sul rinnovo. “Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avró neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”.

La Redazione