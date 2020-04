Quale sarà il primo incontro che si giocherà in Italia dopo lo stop?

L’orientamento nelle scorse settimane era quello di ripartire con le semifinali di Coppa Italia in chiaro su Rai 1: il 27 maggio a Torino Juventus-Milan, il 28 al San Paolo Napoli-Inter. Chiaramente il ritardo nella ripresa delle sedute collettive porterà a slittare in avanti il calendario e lo comprimerà. Tradotto: nelle prime settimane, in cui era stati “centellinati” i match di mercoledì, adesso invece ci saranno quasi sempre impegni. Al tempo stesso però è in corso una riflessione sulla scelta di iniziare con la Coppa Italia o con il campionato. Quasi certamente non si riprenderà con i recuperi che saranno comunque posizionati nelle prime due settimane come le semifinali di Coppa Italia (se non saranno in testa). Se si riprenderà mercoledì 10 giugno, ci saranno disponibili 16 “finestre” dove collocare le sfide; secondo il CdS, se si riprenderà domenica 14, ce ne saranno 15 ovvero il numero minimo per completare le 12 giornate e i 4 recuperi di A, le semifinali di Coppa Italia e la finale. Andare oltre il 14 giugno significherebbe non assegnare la Coppa Italia (risparmiate 2 finestre) o scendere a patti… con i play off. Da vedere se le squadre del Nord potranno utilizzare i loro stadi per le prime gare interne: la Lega è fiduciosa.

La Redazione