Non ci sono ancora date per la prima partita ufficiale

Quando verrà giocata la prima partita ufficiale ancora non è chiaro. Per il momento ci sono ancora troppe variabili, una delle quali (la più importante) è legata all’assenza di un protocollo medico. Di certo, però, dopo le 2 settimane di allenamenti individuali (4 maggio) inizieranno quelli collettivi che non potranno durare meno di 3-4 settimane. Fare più in fretta è impossibile e sarebbe rischioso per la salute dei calciatori, alcuni dei quali sono anche alle prese con i postumi del coronavirus. Considerato che si scenderà in campo d’estate, con temperature alte e sottoponendo il corpo a uno stress notevole (si giocherà ogni 3 giorni), è necessario riaccendere il motore nel modo giusto, senza fretta. Fonte: Cds