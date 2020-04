Napoli, oggi “a casa” il primo dei tre tamponi previsti

Ci sono ancora chiarimenti da fare il merito all’ormai famoso protocollo, ma anche ieri, seppur spostando la data al 18 maggio, si è incominciato a parlare di allenamenti di squadra. In vista di quello che sembra poter essere il primo passettino verso una (almeno parziale) ripartenza. Oggi, per quanto riguarda il Napoli, calciatori e tecnici riceveranno gli infermieri a casa per effettuare il primo tampone dei tre previsti prima del rientro a Castel Volturno. Inoltre, verrà eseguito un prelievo del sangue utile per i test sierologici. Gli esami saranno ripetuti ogni tre giorni. Su Tuttosport si legge: “Dopo quasi due mesi di allenamenti individuali a casa, con tabelle di lavoro programmate dallo staff di Gattuso, ora sarà finalmente possibile allenarsi sui campi di Castelvolturno. Essendo in numero di tre, si può prevedere il lavoro quotidiano per 6 calciatori (due per campo) che avranno a disposizione un membro dello staff tecnico per l’attività”.