Nei giorni scorsi è stato accostato il nome di Moise Kean attaccante dell’Everton come possibile pedina di scambio per il Napoli. Ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli non arrivano riscontri dal club. La radio ufficiale fa sapere che il primo obiettivo degli azzurri è l’attaccante dello Zenit Azmoun nonostante l’operazione resta complicata per i costi e perché la volontà dell’attaccante è quella di andare a giocare in Premier.