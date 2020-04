Kean ha violato le regole, dovrà pagare una multa salatissima

Moise Kean era un obiettivo del Napoli, dove avrebbe dato all’Everton soldi e due calciatori graditi ad Ancelotti, Allan e Lozano, però ieri il ragazzo ex di Juventus ed Hellas Verona ha violato le regole del club. Ha postato su Snapchat le immagini della festa fatta a casa sua, con amici e ballerine di lap-dance. La società di Liverpool ha saputo dell’accaduto ed è andato su tutte le furie. Kean ha violato il lockdown in periodo di pandemia da Coronavirus, perciò dovrà pagare una multa da 160 mila sterline, quasi 200 mila euro. Ora una vicenda simile non solo mette in cattiva luce il giocatore classe 2000, ma non sarà più appetibile sul mercato.

La Redazione