Il Newcastle anticipa tutti: offerto ingaggio monstre a Koulibaly

Il presidente del Napoli ha resistito a diverse offerte in questi anni. Molte anche indecenti. Quest’estate, viste le difficoltà incontrate sia dal calciatore che dall’intera squadra, per una serie di cause che non è il caso di ri-elencare, potrebbe essere quella dell’ addio. Il gigante d’ebano, Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare la società azzurra. Il difensore senegalese è al centro del mercato e sono tante le big del calcio europeo che seguono le sue tracce. Il Newcastle prova a sbaragliare la concorrenza con un’ offerta che propone un ingaggio che si può definire mostruoso: 12 milioni annui. Koulibaly non disdegnerebbe un futuro in Premier e queste cifre non possono far altro che lusingarlo. In Inghilterra sono interessate a lui le squadre di Manchester, mentre il Ligue 1 piace molto al PSG. Lo riporta Le10sport.com.