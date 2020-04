Il Napoli vuole Azmoun, ma deve liberare una casella

Il suo nome è da un po’ sull’agenda di Cristiano Giuntoli. L’attaccante dello Zenit, Sardar Azmoun interessa davvero al Napoli che vorrebbe, con lui, arricchire il suo reparto offensivo. Quello che piace maggiormente, come si legge anche su La Gazzetta dello Sport, è la sua capacità di sentire la porta ed il conseguente fiuto del gol. Per portarlo all’ ombra del Vesuvio sarebbero necessari non meno di 30 milioni di euro, ma il problema principale sarebbe quello di liberare una casella. La SSCN dovrebbe liberare un posto per extracomunitario. È per questo che prende corpo, ancor di più, la cessione del messicano Hirving Lozano.