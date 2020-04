FIFA, nasce la possibilità di fare 5 sostituzioni: sarebbero consentite entro un massimo di tre slot più l’intervallo di tempo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, in seguito ad una comunicazione di un portavoce della FIFA, il principio fondamentale della FIFA è che la salute viene prima di tutto e che nessuna partita o competizione vale la pena rischiare una sola vita umana. Il calcio dovrebbe riprendere solo quando le autorità sanitarie e i governi dicono che è assolutamente sicuro e senza interruzioni dei servizi sanitari forniti alle popolazioni. Quando le competizioni riprendono, è probabile che tali competizioni affrontino un calendario congestionato delle partite con una frequenza superiore al normale delle partite giocate in settimane consecutive. Una preoccupazione a questo proposito è che la frequenza superiore al normale delle partite può aumentare il rischio di potenziali infortuni a causa di un sovraccarico del giocatore risultante. Alla luce di ciò e alla luce della sfida unica che a livello globale si è trovata di fronte alla realizzazione di concorsi secondo il calendario originariamente previsto, la FIFA propone di consentire temporaneamente un maggior numero di sostituzioni a discrezione dell’organizzatore della competizione in questione. Nelle competizioni in cui sono attualmente consentite meno di cinque sostituzioni, a ciascuna squadra sarebbe ora data la possibilità di utilizzare fino a cinque sostituzioni durante la partita, con la possibilità di una sostituzione aggiuntiva rimanente durante i tempi supplementari, ove pertinente. Le cinque sostituzioni sarebbero consentite entro un massimo di tre slot più l’intervallo di tempo.