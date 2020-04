Digitale terrestre, dal 1 maggio il nuovo canale Alma TV: come vederlo

Il digitale terrestre si arricchisce di un nuovo canale: dal 1 maggio 2020 sul canale 65 debutterà Alma TV, con contenuti dedicati alle tradizioni italiane, a partire dalla cucina e dalle bellezze architettoniche del Bel Paese. Il canale nasce dalla collaborazione tra Alma Media e il Gruppo Sciscione e trasmetterà il meglio dei canali Alice e Marcopolo, già presenti sul digitale terrestre (numerazione compresa tra 221 e 224).

Il nuovo canale, in realtà, non è una vera e propria novità nel panorama del digitale terrestre: al canale 65 già andavano in onda una seleziona dei migliori programmi di Alice e Marcopolo, ma solamente dalle 21:00 alle 10:00 del mattino seguente. Oltre ai contenuti già trasmessi sui due canali, Alma TV ospiterà nuovi programmi realizzati appositamente per l’occasione. Il tema sarà sempre lo stesso: cucina, viaggi, avventura e cultura. Insomma, il meglio che l’Italia può offrire. Fonte: sportal.it