Secondo il giornale Record, giornale portoghese, Cristiano Ronaldo tornerà a Torino questo martedì. La stella della Juventus è stata a Madeira nelle ultime settimane in isolamento, dopo l’esplosione della pandemia di Covid-19 in Italia. L’attaccante tornerà in Italia per scontare l’autoisolamento di 14 giorni.