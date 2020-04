CORONAVIRUS – In leggero aumento i deceduti

Come ogni giorno, da quando la pandemia tiene ferma l’Italia e il mondo intero, ci sono gli aggiornamenti da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Rispetto a 24 ore in aumento il numero dei deceduti: 333, i guariti 1696, mentre in terapia intensiva in meno sono oggi 53.

Attualmente positivi: 105.813

Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%)

Dimessi/Guariti: 66.624 (+1.696, +2,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.956 (-53, -2,6%)

Tamponi: 1.789.662 (+32.003)

Totale casi: 199.414 (+1.739, +0,9%)