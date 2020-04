Chiariello: “Fase 2? Ci sono troppe contraddizioni: nulla è chiaro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Andamento lento era una canzone di Tullio de Piscopo, oggi è un ragionamento sgradevole sul Governo in fase 2. Ci sono troppe contraddizioni: nulla è chiaro rispetto ad una serie di problemi. Come le attività possono ripartire? Il tennis potrà ripartire il 4 Maggio? I circoli potranno aprire? In che condizioni? Ieri parlavo con Clemente Russo e diceva che quello che fa a casa lo fa anche in palestra, non gli serve fare solo il sacco. Mi è sembrato dare più valenza a CONI che FIGC. Adesso abbiamo bisogno di decisioni che sanno del rischio, ma che bisogna ripartire per cominciare a vivere”.