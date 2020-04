Ceferin: “Il calcio è in crisi. Pronti 4,3 milioni di euro per associazione”

il presidente dell’UEFA, Alexander Ceferin, ha annunciato lo stanziamento di un fondo da 236,5 milioni di euro per i costi di gestione e sostentamento delle varie federazioni, ecco le sue parole: “Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti provocata dalla crisi del Covid-19. Di conseguenza, abbiamo concordato che i nostri membri potranno usare come ritengono opportuno fino a 4,3 milioni di euro per associazione. Credo che questa sia una decisione responsabile per aiutare il più possibile; e sono orgoglioso dell’unità che il calcio sta mostrando durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro della vita tornando alla normalità. Quando arriverà quel momento, il calcio deve essere pronto a rispondere a quella chiamata”.