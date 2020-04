Calendari, Lega e società studiano nuove ipotesi:  giugno resta l’obiettivo

La Serie A prepara una nuova ripartenza. Con altre ipotesi di calendari che si basano sul 18 maggio come giorno di ripresa degli allenamenti collettivi. Il nuovo tentativo di rinascita in via Rosellini ha già preso forma e in settimana, nel consiglio di Lega e nell’assemblea delle società, saranno presentate nuove ipotesi di calendario. Partiamo dalle certezze: se le date indicate ieri saranno rispettate, il tempo per concludere le 12 giornate di A, per recuperare le 4 gare rinviate e per assegnare la Coppa Italia sarà sufficiente. Questo, dunque, escluderà un cambio di format del torneo e l’introduzione di quei play off “sdoganati” dalla Uefa. Nyon ha chiesto alle federazioni e alle leghe una comunicazione a riguardo entro il 25 maggio, quando è necessario fornire anche una data di ripresa e il calendario. Fonte: CdS