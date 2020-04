CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Restiamo lucidi nell’analizzare la realtà”

Durante l’intervista rilasciata su instagram a livello benefico su firenzeviola.it, è intervenuto l’allenatore della compagine viola femminile Antonio Cincotta. “Ormai ho la barba da quarantena, è bianca, però la taglierò solo quando si tornerà al calcio giocato. Spesso di noi dicono che siamo dei privilegiati, ma alle ragazze dico di essere lucidi ed analizzare la realtà. Il calcio manca a tutti, questo è evidente, però conta stare bene in salute, perchè non c’è cosa peggiore del caos. Aspettiamo le decisioni di chi è più competente di noi, ogni nazione si comporta a seconda delle situazioni, però noi dobbiamo pensare al campo, senza metterci in mezzo a situazioni dove non abbiamo competenza. Per fortuna alleno ragazze disciplinate, un gruppo davvero compatto”.

La Redazione