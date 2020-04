Auriemma: “Taglio stipendi? Non solo per i calciatori, ma anche…”

Il giornalista Raffele Auriemma si è espresso in merito al possibile taglio degli stipendi da parte dei calciatori del Napoli: “Il dialogo con agenti e avvocati dei calciatori è ancora aperto e la soluzione potrebbe essere trovata con un mese e mezzo di risparmio per la società, un altro mese e mezzo potrebbe essere pagato e l’ultimo mese dei 4 essere spalmato nella prossima stagione. I tesserati accetteranno? Probabilmente si, ma la ADL si è imbattuto in una situazione che i suoi lunghi contratti non avevano previsto. Le riduzioni dello stipendio riguarderanno anche i dirigenti, anche lo staff che non ha mai smesso di lavorare”.