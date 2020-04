All’asta Mertens rilancia per la Fondazione Cannavaro-Ferrara

Per un paio di giorni Dries Mertens non penserà al suo futuro, ovvero cosa decidere se restare a Napoli, oppure altre offerte per la prossima stagione, ma darà il contributo in modo benefico. In questi giorni aveva messo all’asta la sua maglia indossata contro il Barcellona, cimelio importante perchè ha raggiunto nella classifica dei bomber Hamsik. Un valido contributo alla Fondazione Cannavaro-Ferrara che ha già incassato al progetto “Je so vicin a te” più di 85 mila euro. Il campione belga, come riporta il Corriere dello Sport, ha saputo in ritardo dell’iniziativa benefica, però ha messo all’asta la sua maglia e per l’occasione ha anticipato già 11 mila euro. Domani partirà l’asta e si saprà quanto incasserà il tutto, con l’auspicio di superare i 100 mila euro. Ancora una volta Mertens si dimostra un campione non solo in campo, ma anche per il sociale.

La Redazione