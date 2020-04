L’UEFA apre a play-off e play-out: Seguendo la linea Gravina

25 MAGGIO E PLAY OFF

Di certo il tempo delle scelte definitive si avvicina. La Uefa, in un documento inviato alle Federazioni e alle Leghe, ha chiarito che entro il 25 maggio andrà comunicata a Nyon un’eventuale variazione del format dei campionati (introduzione dei play off e dei play out), ma entro quel giorno dovranno essere indicate anche una data di ripresa e quale calendario sarà seguito. E’ chiaro che tra un mese le idee saranno più chiare. In un senso o nell’altro.

Perché? La Lega ritiene che alle squadre siano necessarie 3-4 settimane di lavoro in gruppo per tornare a giocare match ufficiali. Se le sedute “standard” saranno approvate dal 18 maggio in poi, il tempo per completare tutte le giornate e finire entro il 2 agosto (altra data indicata dalla Uefa) c’è. Se si andrà molto oltre il 18 maggio invece… Si potrebbe arrivare al massimo al 25, ma con dei rischi. Se lo stop alla piena ripresa delle sedute arrivasse a giugno, l’unica soluzione alternativa alla sospensione della A (con cristallizzazione della classifica) sarebbe ridurre il format introducendo play off e play out. Gravina in passato ha aperto ai play off, molti club no. Fonte: CdS