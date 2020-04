The Sun – C’è anche Ospina nella squadra dei “Covidiot”

Il tabloid britannico The Sun ha coniato il termine “Covidiot XI” per riunire in un unica formazione i trasgressori alle quarantene imposte per il Covid-19. L’undici “ideale” – proposto come un 4-3-3 – è quasi interamente composto da calciatori di Premier League sorpresi ad aggirare le misure restrittive. Alquanto singolare appare perciò la scelta del portiere, ricaduta su David Ospina del Napoli (ben conosciuto in Inghilterra in quanto ex Arsenal), “reo” d’aver fatto scorta in un supermercato del Vomero (in compagnia della moglie, oltre che di Callejon e Llorente) il 9 marzo scorso, sul nascere delle limitazioni estese all’intero territorio nazionale, ma non violando alcuna quarantena. In formazione figurano alcuni tesserati del Tottenham come Sessegnon, Aurier, Sissoko (ma si cita anche Mourinho), sopresi ad allenarsi in un parco pubblico; oltre che dell’Arsenal (David Luiz, Xhaka, Lacazette ed il Pepé trattato dal Napoli in estate, impegnato in una partitella con alcuni amici); e i casi più eclatanti di Grealish dell’Aston Villa, incappato in un incidente d’auto dopo una festa; di Walker del Manchester City, che il party l’aveva organizzato nel suo appartamento; e Oumar Niasse dell’Everton, che ha eluso la quarantena girando di sera sulla sua Mercedes in compagnia di tre persone. Fonte: CdS