Stop temporaneo del campionato in Tagikistan per via del covid-19

Il Tagikistan ha deciso di interrompere la stagione calcistica fino al 10 Maggio, dopo aver iniziato la stagione il 4 Aprile. Dopo le prime convinzioni, la federazione tagikistana ha deciso di stoppare temporaneamente il calcio per via del coronavirus. Ora solo in Bielorussia, Nicaragua, Taiwan e Turkmenistan si gioca a calcio, chissà per quanto…