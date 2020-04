In attesa che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, comunichi attraverso il decreto, con la conferenza stampa delle ore 2020, il sito di Gianluca Di Marzio, anticipa che dal 4 Maggio si tornerà agli allenamenti individuali. Questo perchè scatterà la fase 2, un lento ritorno alla vita quotidiana, in maniera graduale. Per quanto riguarda allenarsi in gruppo probabilmente il 18 Maggio, infine per le partite ufficiali ci vorrà ancora un po’ di tempo.

La Redazione