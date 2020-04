Sky, DAZN e IMG vogliono ridiscutere le cifre pattuite

LEGALI E CALCIO IN CHIARO

Venerdì è stata inviata a Sky la lettera di risposta alla richiesta di riequilibrio dei pagamenti. Stessa cosa per Dazn e Img. In caso di ripartenza non è detto che i primi match in calendario siano le semifinali di Coppa Italia, in chiaro su Rai 1: non va escluso che si parta con una giornata di campionato. Dal governo guardano con favore all’eventuale ripresa della A con le partite visibili a tutti. Come ipotizzato in Inghilterra. La legge italiana al momento non lo consente. Dovrebbe intervenire Conte con un decreto ad hoc. Fonte: CdS