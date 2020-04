Il giornalista Giovanni Scotto, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un post a proposito di un’iniziativa da parte dei tifosi di Bergamo, Brescia e Genova: “Gli ultras di tutta Italia si stanno coordinando per una protesta compatta contro la ripresa del calcio. Contatti in corso per una lines comune per protestare contro la ripartenza del campionato. Ultras Bergamo, Brescia e Genoa guidano fronte del no alla Serie A col Coronavirus”.

IL TWEET