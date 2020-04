Rizzoli e la sicurezza del mondo arbitrale in vista della ripresa

SICUREZZA

Un provvedimento che metterebbe giustamente in sicurezza l’intero comparto-calcio. Rizzoli, nella conference call della scorsa settimana, aveva ipotizzato la possibilità che gli arbitri ritornino alle loro case fra una gara e l’altra. Il che significherebbe metterli a rischio contagio, per se stessi, per le loro famiglie e per le società. Che invece sborseranno fior di quattrini per garantire la salubrità dei propri tesserati. Ma che graverebbe non poco economicamente parlando sul comparto arbitrale. E se gli arbitri potrebbero anche rimanere sopra la linea di galleggiamento (sono dei professionisti a tutti gli effetti, anche se vengono considerati “dilettanti”), discorso differente è per gli assistenti, molti dei quali devono comunque lavorare durante la settimana. Fonte: CdS