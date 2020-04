Il Premier Conte ha parlato in merito alle direttive in vista della ripresa degli allenamenti per gli atleti professionisti: “Dal 4 maggio i professionisti e gli atleti d’interesse nazionale degli sport individuali potranno allenarsi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale a porte chiuse. Dal 18 maggio saranno consentiti anche gli allenamenti a squadre in campo sportivo, sempre tenendo conto delle dovute restrizioni“.