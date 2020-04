Per sbloccare Jovic, il Real Madrid vuole Fabian. Ecco la risposta di AdL

Nel mercato esistono i sogni e si cerca di realizzarli, il Napoli in questo spesso è riuscito a fare affari con il Real Madrid. Basti pensare a Reina, Albiol, Callejon ed Higuain, tutti con ottimi risultati. La scorsa estate andò ad un passo quello di James Rodriguez, ma non andò in porto per una serie di motivi. Adesso si proverà con Luka Jovic, croato ex Eintracht Francoforte, ma certamente una stagione non da ricordare. Il rendimento con i blancos, al di sotto delle aspettative, spesi 65 milioni, però senza brillare. Al momento Florentino Perez non ha intenzione di venderlo a cuor leggero, anche se il suo agente Ramadani, lo stesso di Koulibaly e Maksimovic, potrebbe essere determinante. Tra l’altro Jovic di recentemente, in periodo di quarantena, ha violato le regole di quarantena per andare a trovare la fidanzata. Il club spagnolo vorrebbe Fabian Ruiz, per cercare di alleggerire il prezzo del calciatore croato. Da quest’orecchio AdL non ci sente, anzi l’obiettivo è di rinnovare il contratto, ma questa è un’altra storia.

La Redazione