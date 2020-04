Per Gattuso non c’è, Ancelotti richiama Lozano all’ Everton

Non occorre essere estremamente attenti per accorgersi che Hirving Lozano, attaccante del Napoli, non rientri molto nei piani tecnici di mister Gattuso. Trovando pochissimo spazio, anche in precedenza, per problemi di inserimento, sia in squadra che in campo, il messicano, acquistato la scorsa estate non è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi. Un investimento notevole da parte di Aurelio De Laurentiis che per accapararsi El Chucky ha speso circa 50 milioni di euro. Nonostante le difficoltà evidenziate, Lozano, sotto la guida tecnica di Ancelotti, qualche scampolo di gara se l’era guadagnato e tra luci ed ombre (più luci) qualche sprazzo di classe lo aveva dimostrato, ma con l’avvento del tecnico calabrese sulla panchina partenopea non ha potuto continuare il suo percorso. Gattuso non sembra vedere in lui le caratteristiche tecniche che richiede, il messicano, infatti, non copre interamente la fascia così come richiederebbe il gioco del tecnico ed ha bisogno di essere lanciato in spazi larghi per esprimersi al meglio. Per questo la sua cessione appare molto più che probabile. E Ancelotti che lo ha voluto a Napoli, lo riprenderebbe volentieri all’Everton. (GdS)