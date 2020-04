Pasculli: “Milik o Mertens? Se fossi nel Napoli lascerei partire…”

L’ex giocatore del Lecce Pedro Pasculli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Musica Television, durante la trasmissione Taca La Marca: “La ripresa del campionato? Bisogna analizzare bene la situazione e pensare al futuro. Se nel calcio dovesse esserci qualche contagio tra giocatori, arbitri e dirigenti, non si possono preventivare le conseguenze. Tutti vogliamo il ritorno dello sport ma non si può rischiare così tanto. In Serie A ci sono giocatori che guadagnano tanti soldi e non si possono minimamente paragonarli con quelli di Serie C. Non è pensabile andare a decurtare lo stipendio di un giocatore delle serie minori”.

Ha aggiunto: “La Juventus è in emergenza, ha due problemi. Higuain ha detto di non voler tornare, stessa cosa vale per Ronaldo. Icardi? Una futura cessione di Higuain potrebbe fare spazio ad Icardi alla corte di Sarri, magari il Pipita sta pensando di tornare a giocare in patria. Milik è un giocatore diverso da Icardi, purtroppo viene da due infortuni al ginocchio, non so se la Juventus possa prendere un calciatore che ha avuto tali problemi. A me piace molto, visto che nonostante sia un nove, è capace di giocare in tutti i modi, se fossi nel Napoli lascerei più Mertens che il polacco, il belga lo vedrei bene nell’undici di Sarri”.