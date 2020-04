MERCATO – Napoli-Kean, un mega affare da 150 milioni

Il Napoli sul mercato gli piace puntare sui giovani, elementi ancora non esplosi e che poi col tempo diventano campioni in maglia azzurra. Il prossimo potrebbe essere Moise Kean ex di Juventus ed Hellas Verona, ora all’Everton. Secondo il Corriere dello Sport, l’ago della bilancia potrebbe essere l’ex allenatore Carlo Ancelotti, il tecnico è rimasto in ottimi rapporti con De Laurentiis e potrebbe alleggerire la trattativa, con l’inserimento di Allan e Lozano. Il tutto verrebbe costare intorno ai 150 milioni. Quando la giostra del mercato si rimetterà in moto si tenterà di fare l’affare che farebbe felici tutti. I due giocatori del Napoli piacciono ad Ancelotti, mentre Kean si rilancerebbe con i partenopei. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

La Redazione