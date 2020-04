L’Ussi al comunicato del Napoli prende le parti della Gazzetta

Al duro comunicato della SSC Napoli contro La Gazzetta dello Sport , arriva una nota ufficiale dell’USSI Campania che si schiera con il quotidiano ed il collega.

“L’Ussi della Campania e il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania (SUGC) disapprovano nei toni e respingono nel merito il comunicato della Ssc Napoli relativo a un articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport a firma del collega Maurizio Nicita. Il SUCG e l’Ussi della Campania sono al fianco del collega Nicita la cui professionalità ed esperienza sono note e ampiamente riconosciute”.

“E’ doveroso rispondere e respingere l’ennesimo attacco personalizzato nei confronti dei giornalisti sportivi. Rei evidentemente di fare bene il loro lavoro, rivelando retroscena e descrivendo circostanze giornalisticamente rilevanti.

Il Napoli sostiene che nell’articolo della Gazzetta ci siano “invenzioni di sana pianta”. Senza mai offrire controprova del contrario. E compie un atto inaccettabile provando a distinguere la professionalità del collega Nicita dall’autorevolezza della testata per cui scrive. Una modalità pericolosa e inaccettabile per la quale il SUGC e l’Ussi sono pronti a sostenere il collega Nicita in tutte le sedi”.

Fermo restando che non sappiamo e non ci interessa sapere se quello che ha scritto Maurizio Nicita sia vero oppure no. Quello che ci lascia perplessi, se non altro dal punto di vista logico, è questo periodo del comunicato: “Il Napoli sostiene che nell’articolo della Gazzetta ci siano “invenzioni di sana pianta”. Senza mai offrire controprova del contrario“.