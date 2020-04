Lozano-Napoli 50 milioni, ma senza fuochi d’artificio

Quando il Napoli ufficializzò l’acquisto di Hirving Lozano per 50 milioni, si augurava che questo affare potesse portare benefici dal punto di vista tecnico, ma al momento sono mancati i fuochi d’artificio. Il messicano ex Psv Eindoven, se si esclude le tre reti tra campionato e Champions League, contro Juventus, Milan e Salisburgo, ha davvero mostrato troppo poco del suo talento. Tra problemi tecnici, tattici e anche fisici, al momento non ha reso come i partenopei pensavano che facesse. Ora le strade sono due: o si cede facendo una minusvalenza, oppure resta con il Napoli per rilanciarsi e convincere Gattuso. Un bel dilemma per il club partenopeo, che verrà sciolto durante la sessione estiva.

La Redazione