Lo Zenit ha fissato il prezzo per l’iraniano Azmoun

Il futuro di Milik è in bilico, lo sanno tutti, piace a mazza Europa, Juventus compresa, per questo è al momento difficile pensare al rinnovo con il Napoli. Per questo si guarda all’attaccante Azmoun dello Zenit Sanpietroburgo. L’iraniano non è un mistero che sia tra i papabili per sostituire il polacco, dovesse arrivare l’offerta giusta ovviamente, potrebbe esserci un tentativo. La novità, come riporta il Corriere dello Sport, è che la società russa è disposta a cederlo in estate, ma il prezzo si aggira tra i 20 e i 30 milioni, del resto il suo rendimento negli ultimi anni è stato molto positivo. In attesa di scoprire il futuro di Milik, oltre quello di Mertens, si naviga a vista anche per Azmoun.

La Redazione