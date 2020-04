Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto attraverso il profilo twitter, aggiorna sulle ultime di mercato del club azzurro sulla questione rinnovi. “Il #Napoli non può e non vuole perdere sia #Mertens che #Milik. Ad oggi ci sono più spiragli per il rinnovo del polacco,visto che difficilmente arriveranno offerte adeguate alle richieste del Napoli. Parti al lavoro per una clausola da 60 milioni di euro. Mertens intanto riflette”.

La Redazione